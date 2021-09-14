Мэра японского города возмутили призывы горожан вернуть Курилы

В Японии мэра города возмутили призывы горожан вернуть Курилы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр японского города Немуро Масатоси Исигаки возмутился после того, как местные жители исписали монумент "Мост на четыре северных острова" призывами вернуть Курильские острова. Об этом сообщил Yahoo News Japan.

- Я глубоко возмущен этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе, — заявил Исигаки.

Мэр напомнил, что монумент является символом "будущего возврата островов", которого ждут все жители Японии.

Ранее читатели японского издания "Санкэй симбун" призвали вернуть Курильские острова после инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Так они отреагировали на статью с анализом инцидента. В частности, один из комментаторов считает, что Великобритания возвращает себе статус владычицы морей, выступая против "российских агрессивных поползновений в мире". Другой читатель считает, что для упрощения возврата Курилов необходим вооруженный конфликт на территории Крыма. Еще один пользователь отметил, что "по России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется".