С Байконура запустят ракету "Союз-2" со спутниками OneWeb

Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb Фото: REUTERS

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила провести заправку и пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На его борту 34 космических аппарата связи британской компании OneWeb - она реализует проект глобального покрытия интернета, который планируется воплотить с помощью запуска на орбиту 900 спутников.

Согласно сообщению в Телеграм-канале "Роскосмоса", это будет 15-й пуск российской космической ракеты в 2021 году. Всего их запланировано 29.

Отмечается, что старт "Союза" состоится во вторник, 14 сентября, в 21:07 по московскому времени. Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет около трех с половиной часов.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 сентября с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз – 2.1в", которая к этому часу вывела на заданную орбиту военный спутник для министерства обороны России.