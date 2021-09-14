Военный эксперт объяснил, почему НАТО нагнетает панику вокруг учений «Запад 2021» Фото: REUTERS

Военный эксперт объяснил, почему страны НАТО создают панику из-за совместный учений России и Белоруссии «Запад 2021». Это очередная попытка выставить Россию в образе агрессора. Так считает журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Тренировки проходят н полигоне «Красные Струги» в Псковской области. Традиционно их организуют раз в два года. В 2021-м они состоялись на девяти полигонах РФ, на пяти — в гостях у партнеров, а также в акватории Балтийского моря.

- Я думаю, что в НАТО понимают, что Россия и Белоруссия отрабатывают сценарий оборонительных операций. Но как только Россия проводит подобные учения, наши западные оппоненты в рамках информационных мероприятий отрабатывают вопросы, связанные с нагнетанием страстей, - говорит эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Это делается для того, чтобы убедить граждан стран, входящих в НАТО, что «Москва проводит политику шантажа и угроз в адрес Запада».

Собеседник телеканала отметил, что вся «демонизация — не более чем элемент противостояния России».

Ранее сообщалось, что во время совместных учений российские военные впервые применили боевые роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в порядках общевойсковых подразделений. В рамках учений также используя ракетные комплексы «Атака», реактивные пехотные огнеметы, 30-миллиметровые пушки и пулеметы, сообщает газета "Известия".