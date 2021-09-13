Россиян и белорусов в атаку поднимали роботы: Что за оружие показали на учениях «Запад-2021»

На военном полигоне Мулино (Нижегородская область) прошли учения "Запад - 2021" Фото: REUTERS

На военном полигоне Мулино (Нижегородская область) можно было бы запросто снимать фантастический фильм. Там в боевых порядках войск, участвующих в стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021», были замечены грозные чудовища, изрыгающие огонь и ползающие с передовой в тыл и обратно. То были роботы разведки и огневой поддержки. Они впервые участвовали в таких знатных маневрах, «плечом к плечу» с российским и белорусскими солдатами и офицерами.

Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" впервые применили на учениях "Запад-2021". Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Беспилотная стальная машина «Нерехта» трудилась в полигонных бурьянах «в поте лица»: она то прокрадывалась поближе к передовой для разведки позиций супостата, то устраивала бешеную огневую поддержку обороняющихся подразделений. А палить ей было из чего. Она оснащена боевым модулем с 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М. Но «Нерехта» может не только воевать, она еще способна корректировать огонь своих войск по позициям противника и быстро доставлять боеприпасы из тыла на передовую.

На поле боя орудовал и еще один, не менее грозный робот» - «Уран-9». На языке конструкторов он называется боевым беспилотным многофункциональным робототехническим комплексом на гусеничном ходу. Предназначен для выполнения комбинированных боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Вооружение у него внушительное - 30-мм пушка, четыре противотанковых управляемых ракет «Атака» и аж 12 реактивных огнемётов «Шмель-М». Такое оснащение позволяет «Урану» уничтожать живую силу и бронетехнику противника на расстоянии от 3000 до 5000 метров.

Боевой робот Уран-9. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии. Суммарно в них примут участие до 200 000 военных личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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