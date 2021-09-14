Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга

Ильназа Галявиева этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга Фото: Архив "КП"

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу этапировали СИЗО "Бутырка" в Москве в следственный изолятор в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественных наблюдательных комиссий столицы России Алексей Мельников.

- Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз, — цитирует слова Мельникова РИА Новости.

Напомним, что 11 мая 2021 года студент с автоматом пришел в здание школы в Казани и расстрелял детей и учителей. В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь школьников и две учительницы, больше 20 человек в больнице. Дети прыгали из окон, спасаясь от нападавшего в панике. Позже выяснилось, что студент 4 курса к своему "путешествию" готовился: он купил оружие почти сразу после того, как его отчислили из вуза, создал телеграм-канал, где обещал со всеми расправиться.