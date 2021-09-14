Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт. Этот продукт обходится заемщику дороже всего.

В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт достигла пятилетнего максимума. Такие данные были озвучены БКИ "Эквифакс". В среднем полная стоимость кредитов (ПСК) по картам достигла 30% годовых. А еще в начале июне показатель был на отметке в 24,2%.

Экономисты прогнозируют, что осенью процент продолжит идти вверх, но обычно банки поднимают ставку постепенно, что практически не заметно клиенту.

- Кредитные карты, - это высокорисковый продукт для банков и по нему больше всего просрочек и невозвратов. Банки перекрывают свои риски повышением процентной ставки, - говорит Life преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Порой баки идут на хитрость и увеличивают проценты без согласия клиента. Изменившиеся условия человек обнаруживает только когда приходится возвращать долг.

- У держателей старых карт есть шанс сохранить прежнюю процентную ставку, а вот новые будут выдавать под максимальный процент и брать сейчас кредитку невыгодно. Нужно внимательно следить за уведомлениями от вашего банка, - говорит операционный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

В свою очередь инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин согласился, что в текущих условиях кредитные карты становятся невыгодными. А на фоне роста ключевой ставки ЦБ условия выдачи данных продуктов в ближайшее время будут только ухудшаться.