Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика14 сентября 2021 21:28

Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт

Процентная ставка по данному банковскому продукту всегда гораздо выше, чем по классическому кредиту
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт

Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт. Этот продукт обходится заемщику дороже всего.

В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт достигла пятилетнего максимума. Такие данные были озвучены БКИ "Эквифакс". В среднем полная стоимость кредитов (ПСК) по картам достигла 30% годовых. А еще в начале июне показатель был на отметке в 24,2%.

Экономисты прогнозируют, что осенью процент продолжит идти вверх, но обычно банки поднимают ставку постепенно, что практически не заметно клиенту.

- Кредитные карты, - это высокорисковый продукт для банков и по нему больше всего просрочек и невозвратов. Банки перекрывают свои риски повышением процентной ставки, - говорит Life преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Порой баки идут на хитрость и увеличивают проценты без согласия клиента. Изменившиеся условия человек обнаруживает только когда приходится возвращать долг.

- У держателей старых карт есть шанс сохранить прежнюю процентную ставку, а вот новые будут выдавать под максимальный процент и брать сейчас кредитку невыгодно. Нужно внимательно следить за уведомлениями от вашего банка, - говорит операционный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

В свою очередь инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин согласился, что в текущих условиях кредитные карты становятся невыгодными. А на фоне роста ключевой ставки ЦБ условия выдачи данных продуктов в ближайшее время будут только ухудшаться.