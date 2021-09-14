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В мире14 сентября 2021 21:43

На Фарерских островах забили 1,5 тысячи черных дельфинов в честь праздника

Китобойная ассоциация уже осудила подобное развлечение местных жителей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Жители Фарерских островов забили 1,5 тысячи дельфинов в честь праздника

Жители Фарерских островов забили 1,5 тысячи дельфинов в честь праздника

Жители Фарерских островов забили 1500 черных дельфинов в честь традиционной охоты. Это в 40 раз больше, чем в предыдущие годы. Китобойная ассоциация уже осудила подобное развлечение местных жителей.

- Это отличная возможность выставить нас в плохом свете, — отметил глава организации Олавур Сюрдарберг, реагируя на кадры с мероприятия.

Напомним, что Дания, которой принадлежат Фарерские острова, не может вмешиваться во внутреннюю жизнь региона из-за особенностей местного самоуправления.

Гриндадрапа проводится на Фарерских островах по меньшей мере с X века. Ежегодно забивают около 950 гринд (черных дельфинов). Ловля гринд — некоммерческое мероприятие, организуемое общинами; участвовать в ней может любой. Во время ловли китобои окружают гринд лодками, располагая их широким полукругом, а затем лодки медленно загоняют гринд в бухту или на дно фьорда.

На Фарерских островах забили 1500 дельфинов