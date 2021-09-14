Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур Фото: REUTERS

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Приблизительно через девять минут разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

- Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя, — сообщал комментатор трансляции.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет примерно три с половиной часа. Спутники будут отделяться от "Фрегата" в несколько этапов. Этот пуск стал сотым для разгонного блока.

Напомним, поздним вечером в четверг, 9 сентября, с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз – 2.1в", которая к этому часу вывела на заданную орбиту военный спутник для министерства обороны России. Об этом в ночь на пятницу сообщали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства. В пресс-службе добавили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.