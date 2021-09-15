На шахте в Австралии произошло обрушение, один человек погиб, двое пострадали

Все работы по добыче угля на шахте остановлены Фото: REUTERS

В ночь на среду, 15 сентября, в австралийском городе Эмеральд (штат Квинсленд) произошло обрушение на угольной шахте, в результате один человек погиб, двое получили травмы, передает телеканал ABC.

По данным полиции штата, из-за аварии обрушилась часть стены и потолка шахты, под завалами оказались трое горняков. Один из них, 60-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Другой, 20-летний молодой человек, с серьезными травмами был доставлен в госпиталь Рокхэмптона. По оценкам медиков, юноша находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший шахтер получил травмы средней тяжести, ему оказали необходимую помощь в больнице Эмеральда, после счего отпустили домой.

Сейчас все работы на аварийной шахте остановлены, там работают сотрудники правоохранительных органов и аварийных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины обрушения.