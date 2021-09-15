Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2021 10:24

Лавров: Россия готова говорить с НАТО, но не на полуистеричных тонах

По словам главы МИД РФ, альянс категорически отказывается вести диалог с российской стороной по линии военных
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Москва готова вести диалог с НАТО, однако он должен быть не на эмоциональных тонах, а профессиональным. Такое заявление в среду, 15 сентября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что Североатлантический альянс категорически отказывается вести диалог с российской стороной по линии военных

«Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», - сказал глава военного ведомства по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

Лавров указал на то, что в целом НАТО категорически отказывается вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого «наказания» после событий на Украине и в Крыму.

Напомним, ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что президент России Владимир Путин «хочет уничтожить НАТО», поскольку российский лидер не считает, что Североатлантический альянс «соответствует интересам» Москвы.