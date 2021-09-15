Цена газа в Европе побила новый рекорд, превысив 880 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду, 15 сентября, превысила отметку в 880 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Такая сумма стала еще одним исторический максимум для голубого топлива в Европе. Как писал сайт kp.ru, сегодня в ходе торгов, газ уже побил несколько рекордов. Торги открылись с рекордной суммы в 830 долларов за 1 тысячу кубометров, после чего его стоимость начала стремительно расти.

Напомним, стоимость голубого топлива в Европе бьет рекорды уже несколько дней подряд. Как ранее заявляли специалисты, такие изменения цены происходят на фоне сообщений о маленьких запасах газах в европейских хранилищах, а также отказом «Газпрома» увеличить продажи и закачку топлива в хранилища перед запуском трубопровода «Северный поток-2», о завершении строительства которого объявили в минувшую пятницу, 10 сентября