В Татарстане полицейские остановили «Газель» с 700 килограммами «наркотиков»

Полиция изъяла в Татарстане 700 кг "наркотиков" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Бугульме сотрудники ДПС из Казани остановили автомобиль «Газель». В нем правоохранители нашли странный груз – 40 полиэтиленовых мешков с неизвестным веществом растительного происхождения, предположительно наркотиком. Содержимое мешков общей массой 700 килограммов отправили на экспертизу.

Тем временем одна часть местных жителей предположила, что полицейские из Казани специально приехали за этой «Газелью», чтобы поймать сбытчиков с крупной партией наркотиков. Другая часть предположила, что в мешках мог быть просто чай, который привезли для какой-то лавки, сообщает Inkazan.

В итоге все точки над «i» расставили результаты полицейской экспертизы.

- По результатам экспертизы изъятое в Бугульме растительное вещество весом 700 килограммов не является наркотиком, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

При этом в ведомстве так и не объяснили, что за вещество было в полиэтиленовых мешках. Отметим, что последняя крупная партия наркотиков, причем самых опасных – синтетических, полицейскими Татарстана была изъята на днях. Ее вес превысил четыре килограмма.