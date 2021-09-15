ВЦИОМ: большинство россиян считает суррогатное материнство допустимым

Против суррогатного материнства настроены 13% россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне рассказали о пределах допустимости суррогатного материнства. По мнению большинства (78%), к этой процедуре допустимо прибегать, если имеются противопоказания к беременности по состоянию здоровья. Об этом сообщают социологи ВЦИОМ со ссылкой на проведенный опрос, который есть в распоряжении КП.

Также, по мнению россиян, суррогатное материнство допустимо, если есть возрастные ограничения к вынашиванию и рождению ребенка (29%), если был неудачный опыт попытки материнства в прошлом (23%).

Доля опрошенных, которые считают суррогатное материнство нормальным и допустимым в любой ситуации, составила 14%. Этой точки зрения придерживаются в основном более молодые респонденты, а также жители городов-миллионников.

Против суррогатного материнства настроены 13% россиян. Более категоричны в данном вопросе представители возрастной группы от 35 лет и старше.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал сообщения о планах Министерства труда России с 2022 года выдавать материнский капитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Эксперт поддержал инициативу и назвал ее справедливой.