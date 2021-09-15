Рогозин попросил не комментировать его посты в соцсетях "идиотскими смайликами"

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал своих подписчиков не комментировать его сообщения в социальных сетях «идиотскими смайликами».

Рогозин обратился к своим подписчикам на странице в Facebook после того, как в ответ на предыдущие сообщения пользователи массово ставили смайлы и картинки.

«Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьезные сообщения», - отмтеил глава «Роскосмоса».

Глава госкорпорации назвал «Роскосмос» очень «консервативной и реакционной» отраслью, которая предпочитает «передовые технологии», однако при этом не любит «нафталиновых "друзей"».

Многие подписчики поддержали просьбу Рогозина.

«Разделяю эту позицию», - написал один из пользователей.

«Я тоже их ненавижу, но это Facebook, здесь есть свои правила общения», - поддержал идею другой.

«Справедливо... Но справедливо также, что человек, который их ставит, считает это нормой», - отметил еще один подписчик в комментариях.