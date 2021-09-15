За шесть лет на Кубани открыли почти 150 детских садов

С 2015 года в Краснодарском крае открыли порядка 150 детских садов. Учреждения возвели по федеральным и краевым программам, а также в рамках нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда».

«При развитии городов и районов мы стремимся создавать комфортные условия жизни, строить социальные объекты и зеленые зоны, - отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев. – Особое внимание уделяем школам и детским садам. В зданиях и современных пристройках для детей создаем все условия: благоустраиваем территорию, открываем просторные группы, спортивные и музыкальные залы, медпункты. До конца 2021 года планируем открыть 12 детсадов и два новых корпуса общей вместимостью 2410 мест, в том числе 560 ясельных».

Дошкольные места в регионе создают за счет строительства новых детских садов и корпусов к существующим. Всего с 2015 года в Краснодарском крае открыли 147 детских садов. Они рассчитаны на 17,2 тысячи мест.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае планируют строительство школ и детских садов на десять лет вперед с учетом возможной миграции населения в регион. При разработке генеральных планов резервируют необходимые участки под социальные объекты.