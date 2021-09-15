Ученые выяснили, как замедлить болезнь Альцгеймера с помощью диеты и лекарств

Болезнь Альцгеймера проявляется снижением умственной работоспособности и расстройствами личности Фото: Олег ЗОЛОТО

Австралийские ученые впервые продемонстрировали зависимость структуры питания на риск развития болезни Альцгеймера - заболевания головного мозга, которое проявляется снижением умственной работоспособности и расстройствами личности. Опыты исследователи проводили на мышах, пишет журнал PLoS Biology.

Отмечается, что ученым было известно о влиянии амилоидных бляшек, накапливающихся в тканях мозга, на формирование болезни Альцгеймера. Однако было неизвестно, откуда приходит этот бета-амилоид и почему он откладывается именно в мозге.

Поэтому австралийские исследователи вывели модельных мышей, у которых человеческий бета-амилоид продуцируется в клетках печени. Затем он переносился в мозг через кровь. И мыши продемонстрировали развитие нейродегенерации и атрофии мозга.

Это открытие показывает, что обилие токсичных белковых отложений в крови влияет на развитие болезни Альцгеймера. Но потенциально может быть устранено с помощью низкожировой диеты и некоторых лекарств, которые, воздействуя на амилоид липопротеинов, замедлят прогрессирование заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, медики из Томска приступают к большому исследованию по влиянию новой коронавирусной инфекции на умственную деятельность человека, переболевшего этим заболеванием.