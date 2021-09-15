Турчак сообщил, что подать заявку на бесплатную догазификацию можно на «Госуслугах»

Андрей Турчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка на сегодняшний можно при помощи портала госуслуг, а не только через МФЦ и пунктах «Межрегионгаза». Такое заявление сделал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Реализация принятого закона позволила упростить все процедуры с подачей заявок, с тем присоединением, буквально на днях появилась возможность подать заявку на портале госуслуг, ещё раньше - в отделениях МФЦ и абонентских пунктах "Межгерионгаза"»,- сказал заявил глава генсовета партии во время обсуждения с правительством России социальной газификации в российских регионах и меры по её завершению.

Турчак также отметил, что в ряде российских регионов, в том числе Подмосковье, заработали мобильные офисы для подачи заявок, а также разъяснения любых вопросов, которые связанны с участием в программе по газификации.

Как отметил секретарь генсовета партии, сегодня необходимо оказывать поддержку тем категориям граждан, для которых оплата расходов на газификацию «неподъёмная», добавив, что соответствующие меры поддержки уже работают в 30 российских регионах.