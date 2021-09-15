Губернатор Василий Орлов: «Для поддержки инвестпроектов в области животноводства действует пакет мер, которых не было за всю постсоветскую историю Приамурья»

Регион возмещает затраты аграриев на строительство животноводческих предприятий и покупку скота. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Амурские аграрии могут вернуть до 25% затрат на строительство новых животноводческих ферм и до 50% средств, потраченных на покупку оборудования и скота. По словам главы Амурской области Василия Орлова, в регионе действует мощная поддержка предприятий АПК, особенно инвестиционных проектов в сфере животноводства. Глава Приамурья 15 сентября посетил две строящихся фермы: новый животноводческий комплекс в Ивановке и расширяющееся хозяйство в Грибском.

- В совокупности проекты дадут значительное увеличение объёмов поголовья и производства молока в регионе, – отметил Василий Орлов. - Для поддержки инвестпроектов в области животноводства действует пакет мер, которых не было за всю постсоветскую историю Амурской области. Возмещается 25% затрат на строительство животноводческих предприятий, 50% средств - на приобретение поголовья скота и оборудования. Этих мер на сегодняшний день достаточно. Четыре инвестпроекта по увеличению поголовья молочного направления реализуются. Еще один проект готовится к реализации.

Новая ферма в Ивановке на 2400 голов скота заработает в 2022 году, тогда же здесь начнут получать первое молоко. Сейчас идет строительство коровника, доильно-молочного блока, родильного отделения, телятника. Рассчитав эффективность будущего хозяйства, руководство агрофирмы решило отказаться от первоначальных планов по строительству пяти телятников на втором этапе. Весь молодой скот разместят на близлежащей ферме, а на месте предполагаемых телятников построят два коровника с доильно-молочным блоком. Этот вариант позволит разместить на ферме вдвое больше коров – стадо на 5000 голов.

Василий Орлов также посетил строящуюся ферму животноводческого комплекса «МилАНК» ЗАО «Агрофирма АНК». Сейчас объект готов на 60%. После завершения модернизации на ферме разместят 400 коров. Расширение предприятия позволит увеличить производство молока на 2,8 тысячи тонн в год, при этом будут созданы 10 новых рабочих мест.