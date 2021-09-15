Опрос: 75% россиян уже начали замечать симптомы осенней хандры

Самая популярная особенность осенней хандры - ухудшение настроения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство россиян (67%) не ощущает влияния осени на свою работоспособность, а некоторые (18%) с наступлением холодов даже начинают работать лучше. Но почти каждому приходится справляться с симптомами осенней хандры. Об этом сообщается в результатах опроса "Работа.ру", данные которого имеются у kp.ru.

В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны. На вопрос о причинах снижения работоспособности 43% опрошенных ответили, что виновата холодная и влажная погода. Еще 40% винят короткий световой день. А 11% жалуются на окончившийся отпуск.

Симптомы осенней хандры замечают за собой 75% опрошенных. Сама популярная из них - ухудшение настроения, которое отметили 43% респондентов. 35% опрошенных также указали на быструю утомляемость осенью, а 20% - на плохой сон. Справиться со всем этим большинству россиян помогают хобби, общение с друзьями, прогулки и спорт.

Как ранее писал сайт kp.ru, психолог Елена Шамова рассказала, как бороться с депрессией и осенней хандрой. По словам специалиста, с этим может помочь специальный список дел.