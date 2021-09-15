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Общество15 сентября 2021 16:05

Мясорубки в стиле хай-тек: компания «Аксион» презентовала новинки на выставке Household Expo в Москве

В компании рассказали, на что обращать внимание при выборе электрической бытовой техники
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Стенд Концерна «Аксион» на выставке Household Expo 2021

Стенд Концерна «Аксион» на выставке Household Expo 2021

Компания «Аксион» представила новые мясорубки на 27-й международной промышленной выставке Household Expo в Москве. Именно здесь ежегодно лидеры в производстве товаров для дома, дачи и подарков презентуют последние разработки.

- В дизайне мясорубок новое веяние – помощник на кухне должен вписываться в современный интерьер. Именно так родилась идея создать уникальную электромясорубку М43, которая покорит ярким дизайном в стиле хай-тек, - рассказали в компании «Аксион».

По производству электрических мясорубок компания «Аксион» является лидером в России. Если говорить в цифрах, то каждую десятую мясорубку в стране произвела компания «Аксион». Покупатели получают расширенную гарантию на кухонную технику – три года.

Среди новинок еще одна модель - мясорубка М62 повышенной мощности с электронной панелью управления и особой заточкой ножа, а самое главное - с функцией «Умный реверс». С ее помощью можно легко приготовить фарш, колбасы, сделать пюре из ягод и нашинковать овощи. А мясорубка М641 поможет изготовить до трех килограммов фарша в минуту.

«Аксион» лидер по производству мясорубок в России и предоставляет расширенную гарантию на них 3 года

«Аксион» лидер по производству мясорубок в России и предоставляет расширенную гарантию на них 3 года

- Новая конструкция шнековой камеры, решетки увеличенной толщины и нож из нержавеющей стали гарантируют высокое качество фарша из всех видов мяса и других продуктов, - рассказали представители компании.

Ставшие хитами продаж соковыжималки, электрочайники, блендеры и пылесосы «Аксион» также представлены на выставке Household Expo в Москве. Мощные пылесосы гарантируют комфортную уборку даже больших помещений, благодаря вместительному контейнеру для сбора пыли и длинному шнуру. А компактные роботы-пылесосы будут поддерживать чистоту в дому, даже когда хозяева на работе или на даче.

- Мы понимаем, как важно перед покупкой посмотреть на товар, оценить все его преимущества, поэтому расширяем свои представительства и открываем фирменные отделы, бренд-зоны. В частности, недавно открыли две точки продаж в Москве – в торговых центрах «Метро Молл» и «Принц Плаза», и еще две точки в Сочи, - рассказали в компании «Аксион».