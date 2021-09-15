Верховный суд России разрешил заключенным переписку внутри колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верховный суд России разрешил заключенным межкамерную переписку после жалобы арестанта одной из хабаровских колоний, осужденного на пожизненный срок.

Судебная коллегия по административным делам рассмотрела жалобу и разрешила заключенным переписку внутри колонии. Администрация исправительного учреждения может прекратить переписку, если это решение будет мотивированным, передает РИА Новости.

Уточняется, что написавший жалобу заключенный переписывался с другим пожизненно осужденным. Начальник колонии приказал прекратить переписку, поскольку инструкция обязывает инспекторов исключить любые связи и контакты заключенных их разных камер.

Как писал сайт kp.ru, ранее Верховный суд РФ предложил запретить закрывать дела о домашнем насилии по примирению сторон и перенести такие дела в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, упразднив институт частного обвинения в домашнем насилии.