Четырехлетний россиянин умер в Турции при странных обстоятельствах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Турции при странных обстоятельствах умер 4-летнййи малыш. Мальчик отдыхал с родителями на заграничном курорте, когда случилось несчастье.

По словам тети погибшего, ему неожиданно стало плохо. Прибывшие на вызов турецкие врачи не смогли помочь ребенку. В итоге мальчик скончался.

Известно, что семья только прилетела на отдых. Папа мальчика работает в частной фирме, занимающейся проектировкой, а мать - в бюджетном учреждении. В первых числах сентября у семьи выдался совместный отдых, и они отправились в Анталию.

Как стало известно сайту mk.ru, буквально через пару дней после прилета мальчику стало плохо, появились тошнота и слабость.

Сначала маленькому отдыхающему пытался помочь врач при отеле, но когда стало ясно, что проблема гораздо серьезнее, ребенка госпитализировали в больницу.

Несколько дней он провел на больничной койке, состояние пациента становилось все хуже и хуже, в итоге он скончался. Турецкие врачи не проводили вскрытие тела и выдали странное заключение, где вместо диагнозов перечисляются причины, которые, наоборот, не подтвердились.

В бумагах указано, что у мальчика был нарушен кислотно-щелочной баланс. При этом это никак не могло стать причиной смерти.

Родным мальчика уверяют, что ребенок был совершенно здоров, посещал детский сад, не имел хронических заболеваний и никогда не жаловался на здоровье.

Родные семьи уже обратились в следственный комитет с просьбой провести проверку по факту гибели мальчика. Безутешные родители уже вернулись в Москву, в самое ближайшее время тело ребенка будет доставлено из Турции.