Госавтоинспекция: Пешеходы остаются самой уязвимой категорией участников дорожного движения

Наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения, безусловно, являются пешеходы. Каждая четвертая авария в стране связана с наездом на них. Об этом рассказал заместитель начальника управления – начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России, полковник полиции Алексей Кисляков во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

«Сегодня пешеходы остаются самой уязвимой категорией участников дорожного движения. По данным статистики, каждое четвертое ДТП связано с наездом на пешехода. Тяжесть их последствий – 12 погибших на 100 пострадавших», - рассказал Алексей Кисляков.

Он добавил, что с начала 2021 года в России зафиксировано более 20 тысяч ДТП с участием пешеходов, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также снизилось число ранений и летальных исходов в таких авариях, добавил полковник полиции. Он объяснил эту динамику активной профилактической работой с этой категорией участников дорожного движения, что в свою очередь способствовало повышению дисциплинированности пешеходов.

Полковник полиции сообщил, что в регионах страны проводится социальный проект «Твой ход! Пешеход», в рамках которого организуются профилактические мероприятия по повышению уровня ответственности каждого участника движения.

В свою очередь заместитель начальника Управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Андрей Чернигов добавил, что Росавтодор тесно сотрудничает с Госавтоинспекцией в вопросах снижения аварийности с участием пешеходов. Он отметил, что каждое ДТП детально рассматривается автоинспекторами, после чего принимается решение о благоустройстве на определенных участках дорог, появлении дополнительной инфраструктуры, которая помогает сделать движение водителей и пешеходов более комфортным и безопасным.