Сербия приняла закон о защите кириллицы Фото: EAST NEWS

Парламент Сербии единогласно принял закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма».

Все депутаты – 191 парламентарий – поддержали закон, который был принят в день сербского единства, свободы и национального флага, сообщили ТАСС в пресс-службе сербского парламента.

Отмечается, что закон внес на рассмотрение президент страны Александар Вучич. Согласно ему, кириллическое письмо должно использоваться госпредприятиями и предприятиями с государственным участием. Среди них, Национальное телевидение Сербии и Национальное телевидение Воеводины. Частные компании, которые будут вести документооборот на кириллице, получат налоговые льготы.

Вместе с Сербией закон о защите кириллицы принял парламент Республики Сербской, являющейся образованием в составе Боснии и Герцеговины.