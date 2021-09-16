Лидеры стран ОДКБ подписали соглашение по созданию совместных военных органов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, в четверг, 16 сентября, утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, что следует из текста декларации, принятой по итогам саммита.

Кроме того, было подписано соглашение, которое предусматривает создание военной полиции, военного следствия, а также военной прокуратуры и судов. Полномочия начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова продлили на три года.

Участники ОДКБ также заявили, что в связи с ухудшением ситуации в Афганистане примут меры по обеспечению безопасности южных рубежей, они уточнили план оперативного развертывания контингента в Центральной Азии.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, страны объединения заявили о неприемлемости размещения у себя афганских беженцев и иностранных военных баз.

Следующая сессия Совета коллективной безопасности намечена на конец текущего года в Ереване.