Клинцевич увидел в докладе ЕП искусственное создание трудностей во взаимоотношениях Европы с Москвой Фото: REUTERS

Российский политик Франц Клинцевич прокомментировал доклад Европарламента об ужесточении политики против России. Бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что подобные выводы - это сигнал, своего рода разоблачение попыток коллективного Запада повлиять на взаимоотношения других стран с Москвой.

- Это можно считать хорошим знаком. Потому что будет признание того, что коллективный Запад осуществлял такие действия, искусственно создавая трудности в наших взаимоотношения, - говорит Клинцевич беседе с life.

Он отметил, что Европа может идти на поводу у своих партнеров, но стоит понимать, что это решение негативно отразится на самом Евросоюзе.

Решение важных политических и экономических вопросов без взаимодействия с Россией, а в некоторых ситуациях — пагубно.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что данный документ - это очередной шаг планомерной и системной работы Запада в противостоянии России.

- Мы сожалеем, что политическая практика ЕС не претерпевает изменения, - отметила сенатор в беседе с "Известиями".