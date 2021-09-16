Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах из Грузии

Россельхознадзор обнаружил вирусы в нектаринах и персиках из Грузии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил в нектаринах и персиках, импортируемых из Грузии. Во фруктах специалисты ведомства нашли возбудитель опасного карантинного заболевания – бурой монилиозной гнили.

На сайте Россельхознадзора сообщается, что в трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах и в одном – в персиках. Ведомство высказала свои опасения Национальному агентству продовольствия Грузии. Как отмечается в сообщении, монилиозная гниль была обнаружена на грузинских товарах впервые.

Грузия пообещала в ближайшее время передать России все необходимые материалы по этой проблеме и расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга выращивания культур, экспортируемых в РФ. Также Россельхознадзор сообщил, что с начала 2021 года объем поставок грузинских нектаринов почти достиг уровень прошлого года и составляет 14 тысяч тонн.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Свердловской области обнаружили нектарины с мертвыми гусеницами. Фрукты были привезены в Россию из Узбекистана.