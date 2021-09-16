Политолог объяснил последствия разрыва отношений Польши с «Газпромом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов объяснил последствия разрыва отношений Варшавы с «Газпромом». По словам эксперта, этот станет серьезным ударом для Варшавы, прежде всего финансовым, ведь стране все равно придется решать вопрос с поставкой газа, но за голубое топливо придется платить дороже.

Эксперт не исключает, что экономическая составляющая повлияет на ситуацию сильнее, чем можно просчитать и Варшаву может ждать "сценарий Украины". В свое время Киев тоже принял решение покупать российский газ у Словакии.

- Польша строит газопровод Baltic Pipe из Норвегии, но это не закроет полностью их потребности в топливе, - рассуждает Симонов.

Покупка газа через посредников окажется гораздо дороже, нежели прямое сотрудничество с российской компанией.

- Не исключено, что Польша действительно не подпишет контракт, тогда она станет брать тот же российский газ у Германии или у европейских компаний, — комментирует политолог Life.

В заключении эксперт подчеркнул, что для российской компании потеря контракта с Варшавой не станет большим уроном.