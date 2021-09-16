В Польше заявили, что не будут продлевать контракт с "Газпромом"

Варшава заявила, что не будут продлевать контракт с "Газпромом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что польские власти не планируют продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам российского газа.

- Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", — заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.

Он сообщил, что польские власти надеются начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года. По мнению Варшавы, газопровод будет поставлять необходимое количество топлива для польской экономики.

Ранее польские журналисты выразили опасения, что после решения Дании остановить строительство газопровода Baltic Pipe над энергетической безопасностью Польши нависла угроза. По словам журналиста Gazeta Polska Яцека Лизиневича, без поставок по Baltic Pipe Варшава снова станет "просителем" газа у Москвы, и Берлин "тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение". Журналистка портала Dzie Dobry Bia ystok Агнешка Северук-Мачеоровская также заявила об опасности решения Дания, заявив, что Россия и Германия "хотят получить доминирующую позицию не только на европейском континенте".