ЦБ решил распространить платформу «Знай своего клиента» на физлиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России намерен распространить действие платформы «Знай своего клиента» на физических лиц, рассказал журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.

По его словам, регулятор хочет снизить нагрузку на банки и физлица. Если по совокупности параметров клиент будет отнесен к группе низкого риска, то банк не должен посылать ему различные запросы и реализовывать отказные полномочия, пояснил Ясинский. Такие действия со стороны банков, отметил он, совершаются в целях перестраховки, но в итоге дополнительные издержки несут «абсолютно добросовестные клиенты».

Как отметил Ясинский, распространение действия платформы «Знай своего клиента» будет рассматриваться после того, как ее опробуют на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Он сообщил, что это займет порядка полутора лет.

Сайт kp.ru писал, что Банк России рассчитывает запустить с банками единую платформу и расширить свои функции, подключившись к проверкам клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Платформа «Знай своего клиента» позволит кредитным организациям оценивать компетентность и платежеспособность российских компаний. Они будут распределены на три группы риска сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.