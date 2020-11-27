ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России рассчитывает запустить с банками единую платформу и расширить свои функции, подключившись к проверкам клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство.

Государственная дума в данный момент собирает отзывы участников рынка на законопроект. В ЦБ подтвердили факт разработки новой программы и уточнили, что она готовится совместно с Росфинмониторингом, сообщает РБК.

Поправки в законодательство позволят Банку России проверять и контролировать своих клиентов. Регулятор планирует запустить программу в конце 2021 года — начале 2022 года.

Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») позволит кредитным организациям оценивать компетентность и платежеспособность российских компаний. Они будут распределены на три группы риска сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания

Банк России рассчитывает принимать активное участие в этом распределении.