Ситуационный центр НОМ проверит сообщения россиян о нарушениях на выборах

Сообщения россиян о нарушениях на выборах проверит Ситуационный центр НОМ Фото: Олег ЗОЛОТО

Член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова во время встречи с зарубежными экспертами, которые работают на выборах в Государственную думу, пообещала, что Ситуационный центр НОМ проверит все сообщения россиян о нарушениях во время голосования.

- Абсолютное большинство сообщений, поступивших на "Карту сообщений" НОМ за вчерашние сутки, носят информационный характер – наблюдатели делятся с нами своими эмоциями, впечатлениями и наблюдениями, и мы им такую возможность даем, при этом внимательно проверяя все сигналы. Мы не делим наблюдателей по субъекту выдвижения – на нашу "Карту сообщений" могут направлять свою информацию и наблюдатели от партий, и кандидатов, — сказала Булгакова.

Также она привела в пример несколько вбросов. В частности, сообщение одного из наблюдателей в городе Подольск, который сообщил, что одна из урн опечатана одинаковыми пломбами. Сотрудники Ситуационного центра НОМ выяснили, что это недостоверная информация. Второй пример — сообщение о вбросе бюллетеней в КОИБы в Севастополе. Оказалось, что нас самом деле бюллетени были извлечены из переносного ящика для голосования и вводились в КОИБ – такая процедура подразумевается актами, принятыми ЦИК России.