Памфилова: ЦИК рассмотрит факты нарушения правил агитации после выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о фактах нарушения правил агитации в дни голосования. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о фактах нарушения правил агитации в дни голосования, допущенных некоторыми СМИ. По ее словам, Центризбирком обязательно рассмотрит эти случаи после выборов. Об этом Элла Памфилова заявила в субботу, 18 сентября, в информационном центре ЦИК.

- Что касается дней голосования: никто дней тишины не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена, - напомнила руководитель Центризбиркома. - Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ - сетевые, на каналах, которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим.

Элла Памфилова не уточнила, какими конкретно СМИ были допущены нарушения.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Госдума РФ избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Во всех регионах России работают 96 тысяч избирательных участков, из них 2,5 тысячи - временных. В списки избирателей вошли 108 миллионов россиян. Еще два миллиона граждан находятся сейчас за пределами России, они смогут отдать свой голос на 348 участках, организованных в 144 странах. В семи субъектах РФ жители могут проголосовать дистанционно, с помощью электронного голосования.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября 2021 года проходят более 4,4 тысяч избирательных кампаний во всех регионах страны. В девяти субъектах РФ жители выбирают глав регионов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты Законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.