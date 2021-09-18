ЦИК не получал жалоб на систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму

Центризбирком не получал жалоб на систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что Центризбирком не получал жалобы на систему видеонаблюдения на выборах в Государственную думу.

- Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили, — сказал Булаев в информационном центре ЦИК.

Напомним, эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) не выявили серьезных нарушений в первый день голосования на выборах в Государственную думу России, при этом большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось. В первый день выборов в НОМ поступали в основном информационные сигналы. Как правило, наблюдатели находили мелкие недочеты вроде случайной выдачи бюллетеней для участия в местных выборах избирателям, которые голосуют по открепительным удостоверениям или по системе "Мобильный избиратель". Также было обнаружено дублирование списков избирателей, возникшее после расселения жилого дома в Оренбургской области.