На выборах в Госдуму в первый день голосования не выявлено серьезных нарушений Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) не выявили серьезных нарушений в первый день голосования на выборах в Государственную думу России, при этом большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось.

В первый день выборов в НОМ поступали в основном информационные сигналы. Как правило, наблюдатели находили мелкие недочеты вроде случайной выдачи бюллетеней для участия в местных выборах избирателям, которые голосуют по открепительным удостоверениям или по системе «Мобильный избиратель». Также было обнаружено дублирование списков избирателей, возникшее после расселения жилого дома в Оренбургской области.

По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, гораздо чаще наблюдатели сталкивались с фейковыми сообщениями о якобы «подвозе» избирателей на участки в Ярославской, Тамбовской и некоторых других областей. При проверке выяснилось, что на этих участках повышенной активности не было, в связи с чем наблюдатели сочли сообщения провокацией. Кроме того, были сигналы о том, что некоторых сотрудников предприятий якобы

Как рассказала Булгакова, в первый день выборов сайт Ассоциации подвергся массированной DDoS-атаке из-за границы, в основном из Украины и США. Специалисты НОМ установили, что эти атаки совершались по тому же принципу, что на выборах президента РФ в 2018 году, при этом сообщения отправлялись даже с «умных» холодильников.