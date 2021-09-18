Журналист NI заявил, что США "наступает на пятки" России в сфере гиперзвукового оружия

США могут похвастаться своей новинкой - гиперзвуковым ракетным комплексом дальнего действия Фото: REUTERS

Обозреватель журнала National Interest Крис Осборн прокомментировал слова вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что России удалось опередить Запад в развитии гиперзвукового оружия. Журналист заявляет, что если у Москвы и получилось сделать это, то Вашингтон уже стремительно сокращает дистанцию.

Осборн отметил, что у России есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, среди которых противокорабельные крылатые ракеты "Циркон" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Однако, подчеркивает американский обозреватель, США могут похвастаться своей новинкой - гиперзвуковым ракетным комплексом дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который появится в армии в 2023 году.

Осборн сравнил потенциальную силу российского и американского оружия и отметил, что они очень близки по характеристикам. То есть, США уже "наступают на пятки" России.

"В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться", - резюмировал Осборн.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия на совместных учениях с Белоруссией "Запад-2021" раскрыла свои "козыри" против НАТО - об этом заявило британское издание Daily Express. Журналисты в качестве таковых назвали беспилотный робототехнический комплекс "Уран-9", который в СМИ прозвали "Терминатором", и ракетный комплекс С-500 "Прометей".