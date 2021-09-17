Британцы увидели "козыри" России против НАТО на учениях "Запад-2021"

Боевой робот "Уран-9" назвали одним из основных "козырей" России Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Россия на совместных учениях с Белоруссией "Запад-2021" раскрыла свои "козыри" против НАТО, пишет британское издание Daily Express.

Журналисты в качестве таковых назвали беспилотный робототехнический комплекс "Уран-9", который в СМИ прозвали "Терминатором" и ракетный комплекс С-500 "Прометей".

Беспилотник представляет собой 10-тонный танк с огнеметом, противотанковыми ракетами, 30-мм пушкой и пулеметом.

С-500 в отдельном представлении не нуждается. Новейший зенитный ракетный комплекс ПВО в будущем сменит С-400. Задачи его те же – уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых крылатых ракет и самолетов.

Британцы также отметили, что маневры россиян и белорусов обеспокоили членов Североатлантического альянса и вызвали страх у стран НАТО, которые граничат с Белоруссией.

Напомним, военные учения "Запад-2021" проходили на нескольких полигонах на территориях России и Белоруссии с 10 по 16 сентября 2021. В них приняли участие до 200 000 военных личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Как ранее писал сайт kp.ru, на них впервые применили вооруженных гранатометами боевых роботов "Платформа-М".