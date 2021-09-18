В Минкульте объяснили, что фильму "Искушение" отказали в прокате из-за сцен, нарушающих законодательство России

Премьера "Искушения" должна была состояться 7 октября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве культуры РФ объяснили, почему фильм Пола Верховена "Искушение" не получил прокатного удостоверения в России. Фильм затрагивает религиозные и эротические темы в контексте Италии эпохи Возрождения.

Как пояснили в российском Минкульте, в "Искушении" присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Таким образом, ленту нельзя показывать на территории России, пишет ТАСС.

Премьера "Искушения" должна была состояться 7 октября 2021 года. До этого фильм представлялся на Каннском кинофестивале, где претендовала на "Золотую пальмовую ветвь".

Как ранее писал сайт kp.ru, 17 июля во Франции огласили лауреатов 74-го Каннского кинофестиваля, который в текущем 2021 году все же удалось провести в полноценном очном формате. В самом начале церемонии награждения победителей глава жюри Каннского кинофестиваля, американский режиссер Спайк Ли проспойлерил лауреата главной награды.