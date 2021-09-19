Юрист назвал газовые баллончики и электрошокеры разрешёнными к провозу в машине Фото: EAST NEWS

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита", юрист Анатолий Миронов рассказал российским автомобилистам о средствах самообороны, которые разрешены к провозу в машине.

По его словам, к ним относятся газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства. Однако важно, чтобы подобные устройства имели разрешённые характеристики.

Также специалист отметил, что в большинстве случаев разрешена перевозка ножей и дубинок. Об этом Миронов рассказал агентству "Прайм".

Как ранее писал сайт kp.ru, электрошокер является оружием близкого, контактного боя. Человеку, которого нападающие обступили со всех сторон, отбиться электрошокером будет крайне сложно. Однако для его приобретения не потребуется ни разрешения, ни специальной лицензии.

Что касается газового баллончика, то он может применяться на дистанциях до 1,5-2 метров и при этом не наносит противнику серьезных повреждений, что поможет в дальнейшем избежать неприятностей с законом.