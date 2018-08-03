2018-08-03T14:00:37+03:00
Общество

От шокера до пистолета: чем защититься на улице

Проживающим в криминогенных районах, регулярно перевозящим ценности или относящимся к иным группам риска, приходится заботиться о своей безопасности. Какие средства выбрать?
Александр МИЛИЦКИЙ
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Газовый баллончик - популярный способ наказать уличного бандита.Газовый баллончик - популярный способ наказать уличного бандита.Фото: EAST NEWS
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1. Нож носят при себе довольно многие «самооборонщики», особенно юные и наивные, - благо, в продаже имеется множество разнообразных моделей, юридически не относящихся к холодному оружию. Их можно спокойно носить при себе — и даже совершенно открыто в ножнах на поясе, - и при необходимости использовать для самозащиты. Однако применение ножа возможно лишь при близком — на расстоянии вытянутой руки — контакте с противником, - а такого контакта лучше избегать, особенно если противников несколько.

Ножевой бой — отдельное искусство, которому обучаются годами. Применение ножа требует определенной физической силы, - хрупкая леди или субтильный ботаник могут с этим не справиться. Даже в момент опасности далеко не каждый способен преодолеть внутренний психологический барьер и воткнуть острую сталь в живую человеческую плоть. Наконец, наши суды склонны трактовать использование ножа как признак наличия умысла нанести противнику телесные повреждения, - и применивший его самооборонщик сам нередко оказывается под обвинением по тяжкой уголовной статье.

2. Электрошокер. Будучи лишенным ряда недостатков ножа, он точно так же является оружием близкого, контактного боя. Человеку, которого нападающие обступили со всех сторон, отбиться электрошокером будет крайне сложно. К минусам можно отнести и заметную цену, - стоимость большинства моделей сертифицированных шокеров начинается примерно от 3,5 — 4 тыс. руб., а купленные в интернет-магазинах дешевые изделия обладают сомнительной надежностью и запросто могут быть изъяты полицией из-за отсутствия сертификата. Приобретение шокера лицензии не требует.

Шокер не требует лицензии на ношение, главное - подойти с умом к его выбору и не обращать внимание на подозрительно дешевые модели.

Шокер не требует лицензии на ношение, главное - подойти с умом к его выбору и не обращать внимание на подозрительно дешевые модели.

3. Тазер - стреляющая разновидность электрошокера. Позволяет защититься от противника дистанционно, выстреливая электроды на расстояние 1,5 — 2 м. К сожалению, большинство моделей имеют в запасе только один или два выстрела, израсходовав которые вы оказываетесь безоружным. Да и гарантии, что они достигнут цели, нет, - точность прицеливания невысока. Купить тазер можно, в зависимости от модели, за 4 — 8 тыс. руб.

Тазер выстреливает в преступника электродом и таким образом позволяет защититься на дистанции. Фото: EAST NEWS

Тазер выстреливает в преступника электродом и таким образом позволяет защититься на дистанции.Фото: EAST NEWS

4. Газовый баллончик может применяться на дистанциях до 1,5 — 2 м и при этом не наносит противнику серьезных повреждений, что гарантирует от неприятностей с законом. Однако значительное число используемых в баллончиках газовых смесей слабо действует на собак, психически больных, пьяных, наркоманов под дозой и лиц, находящихся в состоянии аффекта, - а именно этот контингент и представляет наибольшую опасность на улицах. Кроме того, баллончик не рекомендуется применять при сильном встречном ветре, а также в лифтах, тамбурах и других тесных помещениях, - иначе можно пострадать самому. Стоимость большинства приличных моделей начинается с 500 — 600 руб. Продается без лицензии.

Газовый баллончик не займет много места в дамской сумочке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газовый баллончик не займет много места в дамской сумочке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Устройства аэрозольного распыления «УДАР» или аналогичные снаряжаются специальными патронами и выстреливают газовую смесь на дистанцию до 3 м, что в 1,5 — 2 раза больше, чем эффективная дальность баллончика. Остальные достоинства и недостатки у них, в целом, совпадают. Можно купить без лицензии начиная примерно с 1200 руб.

6. Пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж совершеннолетним гражданам продается свободно, однако его ношение в целях самообороны запрещено законом. В случае, если полиция обнаружит в вашем кармане или кобуре такой пистолет, заряженный и готовый к стрельбе, он будет изъят. Этот запрет был введен сравнительно недавно и является полностью оправданным, поскольку маленькая пулька не обладает достаточным для самозащиты останавливающим действием, - зато при попадании может нанести серьезные телесные повреждения и уж, во всяком случае, сильно разозлить противника. Пневматические пистолеты и винтовки с дульной энергией до 3 Дж оружием не являются, и их никто изымать не будет, - но говорить о них как о средстве самозащиты и вовсе смешно.

7. Газовые пистолеты и револьверы, в отличие от аэрозольных распылителей, выстреливают слезоточивым веществом за счет энергии сгорания пороховых газов. К их достоинствам можно отнести грозный внешний вид (иногда демонстрация оружия позволяет избежать нападения), а также громкий звук выстрела, привлекающий внимание. К недостаткам — тот факт, что, увидев у противника пистолет, нападающие могут, наоборот, проявить более высокий уровень агрессии, - и если газ не подействует на них из-за слишком высокого уровня алкоголя в крови, придется вспоминать анекдот про не спиленную вовремя мушку. В остальном же по своим характеристикам и особенностям они довольно близки к аэрозольным распылителям. Для приобретения газового оружия необходимо получение лицензии; подержанный газовый пистолет можно купить, в зависимости от модели, начиная с 1000 руб. и дороже, а выпускаемые сейчас образцы сертифицированы для стрельбы резиновой пулей и относятся к категории ОООП (см. ниже).

Для приобретения газового оружия необходимо получение лицензии. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Для приобретения газового оружия необходимо получение лицензии.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

8. Огнестрельное оружие ограниченного поражения (ОООП), в просторечии неграмотно называемое «травматом». Для большинства граждан является наиболее мощным из доступного и наиболее доступным из мощного оружием, пригодным для постоянного скрытого ношения. В зависимости от конструкции, калибра и модели может иметь эффективную дальность до 7 м и значительное останавливающее действие, - которое, впрочем, в нашем климате заметно снижается в холодное время года, когда носят толстую теплую одежду. Попадание в жизненно важные органы может повлечь причинение тяжких телесных повреждений и смерть, так что воспринимать его в качестве «недооружия» было бы серьезной ошибкой.

При достаточно большом боекомплекте (емкость магазина законодательно ограничена 10-ю патронами, однако конструкция современных пистолетов позволяет перезарядиться практически мгновенно) может обеспечить достаточно эффективную защиту от группы нападающих, в том числе вооруженных, не позволяя им при этом приблизиться вплотную. Требует тщательнейшего соблюдения законодательства в случае применения, - незначительные, казалось бы, нарушения, допущенные из-за стресса, могут привести владельца на скамью подсудимых. Стоимость ОООП в оружейных магазинах составляет, в зависимости от модели, от 10 до 60 тыс. руб.; для приобретения требуется получение лицензии.

Таким образом, если вы не относитесь к группам риска и считаете полезным обзавестись средствами самозащиты «на всякий случай», наилучшим выбором будет газовый баллончик или аэрозольный распылитель, - недорогой, продающийся без лицензии и гарантирующий отсутствие проблем с законом в случае применения. Если же ваш образ жизни или род деятельности связан с повышенной опасностью, имеет смысл добавить к нему пистолет или револьвер ОООП.

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