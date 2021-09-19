Два вертолета армии Ливана столкнулись на учениях, есть жертвы

Столкновение вертолетов Ливийской национальной армии произошло неподалеку от Бенгази Фото: Shutterstock

Столкновение двух боевых вертолетов произошло в ходе учений Ливийской национальной армии неподалеку от Бенгази, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

По предварительной информации, экипаж одного из вертолетов в составе двоих человек погиб. Военнослужащие, в момент ЧП находившиеся во втором воздушном судне, выжили.

Отметим, что Ливийскую национальную армию возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, активный участник гражданской войны в Ливии на стороне парламента. Он известен как борец с радикальными исламистами.

Ранее сайт kp.ru писал, что у озера Глубокое в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа потерпел крушение гидросамолет. На борту воздушного судна, которое упало в болото, находились, по предварительной информации, бизнесмен Борис Полевой и его супруга Елена: они погибли.