Названы лауреаты кинопремии "Эмми"

Кейт Уинслет получила награду как лучшая актриса мини-сериала Фото: REUTERS

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла основная церемония вручения премии "Эмми" - награда выдается за лучшие телевизионные проекты в жанрах комедии, драмы, мини-сериалов, реалити-шоу и так далее. Лауреатами премии в 2021 году стали сериалы "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы", сообщает телеканал CBS.

Сериал "Корона" стал абсолютным фаворитом церемонии - он забрал все награды в категории "Драматические сериалы". "Тед Лассо" получил четыре статуэтки в категории "Комедийные сериалы". Наибольшее количество наград в категории "Лучший мини-сериал" получил "Мейр из Исттауна", но главная премия в номинации все же досталась "Ходу королевы".

Среди актерских номинаций "Эмми" поучила Оливия Коулман, названная лучшей актрисой драматического сериала за роль в сериале "Корона". Джош О Коннор за роль в том же сериале был назвал лучшим актером в категории драмы. В комедийном жанре статуэтки как лучшие актеры получили Джин Смарт ("Хитрости") и Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"). А в мини-сериалах признаны лучшими актрисой и актером Кейт Уинслет ("Мейр из Истауна") и Юэн Макгрегор ("Холстен").

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