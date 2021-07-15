Принц Гарри и Меган Маркл номинированы на премию «Эмми»

Беседа принца Гарри и Меган Маркл с телеведущей Опрой Уинфри стало одним из обсуждаемых телешоу в этом году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обнародован список номинаций в основных категориях 73-й церемонии вручения премии «Эмми». Победители будут объявлены 19 сентября 2021 в Лос-Анджелесе.

Двухчасовое интервью членов британской королевской семьи – принца Гарри и его супруги Меган Маркл - номинировано на премию в номинации «Лучший спецвыпуск документального шоу», сообщает издание Voici.

Беседа с известной американской телеведущей Опрой Уинфри стало одним из обсуждаемых телешоу в этом году. Супруги не стали скрывать подробности и детально рассказали о своей жизни в Букингемском дворце. Они объяснили, почему приняли решение уехать из Великобритании и поселится в Соединенных Штатах.

Меган Маркл призналась в том, насколько сильно ее задели расистские высказывания королевских особ в адрес темнокожих. Как намекнула герцогиня Сассекская, королева переживала, что ее внук может родиться с темным цветом кожи. Из-за этого Елизавета II якобы планировала лишить королевских титулов всех темнокожих родственников. Позднее Опра Уинфри сделала заявление, что эти откровения Маркл не касались королевы и ее супруга, теперь уже покойного принца Филиппа.

Интервью посмотрело около 17 миллионов зрителей по всему миру.

Откровенный рассказ герцога и герцогини Сассекских только усугубил разлад в британской королевской семье. С момента трансляции семейство Виндзоров отвернулось от принца Гарри.

Опра Уинфри тоже не ожидала, что это интервью станет таким популярным. Ее телевизионную работу высоко оценили коллеги, заявившие, что ей удалось «вдохнуть жизнь в остов закостенелой британской королевской семьи».

Биографы Виндзоров полагают, что номинация поставит под удар Букингемский дворец, который еще не до конца пришел в себя от программы.

Также на премию «Эмми» номинирован и сериал «Корона», охватывающий эпоху об эпохе царствования Елизаветы II от момента ее восхождения на престол до трагической гибели ее невестки, принцессы Дианы.

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