Франция и Германия отказались признавать военные действия в Донбассе украинским конфликтом Фото: REUTERS

Франция и Германия отказались указывать в проекте итогового документа возможного саммита Нормандского формата, что военные действия в Донбассе являются конфликтом на Украине, рассказал журналистам источник в российской делегации.

Во время видеоконференции представителей стран «нормандской четверки» был поднят вопрос о проведении нового саммита. Российская сторона предложила представить проект итогового документа саммита, в то время как представители Франции, ФРГ и Украины озвучили предложение составить список вопросов без каких-то конкретных решений.

По мнению источника, проведение новой встречи в Нормандском формате не будет иметь смысла. Он отметил, что Париж, Берлин и Киев не заинтересованы в реальном урегулировании конфликта на юго-западе Украины.

Как писал сайт kp.ru, ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в текущий условиях у Нормандского формата и Минских соглашений нет будущего.