В Госдуме не увидели перспектив для развития Минских соглашений и нормандского формата Фото: REUTERS

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал о перспективах, которые ждут Минские соглашения и нормандский формат. По мнению парламентария, в текущий условиях у форматов нет будущего.

Так он отреагировал на слова о том, что Украина «снялась с крючка» минских договоренностей.

Парламентарий задается вопросом: с какого крючка снялась страна? Ведь документ был подписан Порошенко, чтобы быть избранным на второй срок даже с учетом ситуации, которая в тот момент творилась на юго-востоке страны.

При нынешней власти, которая стоит у руля Украины, форматам не оставляют никаких шансов на существование. Время показало, что все предвыборные обещания Владимира Зеленского были ложью, ситуация на Донбассе так и не разрешилась.

Украина полагает, что нужна США. Но это ошибочное мнение. По словам депутата, Вашингтон умело использует свои рычаги, чтобы оказывать давление на Россию.

- Исходя из этого, граждане Украины могут сказать, что их первое, подло и нагло обманули, и второе, что конфликт на юго-востоке будет продолжаться, — заключил он в беседе с «Известиями».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Украина руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику. А Власти Украины занимается «словесной эквилибристикой», сообщает 5-tv.ru.