Две российские винодельни вошли в топ-50 мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две российские марки вина вошли в топ-50 лучших виноделен мира. Победителей знаменитого конкурса World’s Best Vineyards озвучили на церемонии в понедельник, 20 сентября.

Российские «Долина Лефкадия» (Lefkadia Valley) и «Имение Сикоры» (Sikori Vinery) заняли 23 и 20, соответственно. Победителем знаменитого конкурса стала винодельня из Аргентины Zuccardi Valle de Uco, второе место заняла Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal из Испании, тройку замыкает французская Chateau Margauх.

Отмечается, что больше всего призов получили винодельни Чили и Португалии. В топ-50 рейтинга на каждую из двух стран пришлось по семь мест. Винодельня из Уругвая Bodega Garzon заняла четвертое место, и это оказалось единственным появлением страны в рейтинге, в котором также представлена и Япония, чье производство оказалось на 33 месте. Кроме того, есть вина из Германии и США.

Напомним, ранее виноделы Кубани начали увеличивать площади земли для выращивания винограда. Это происходит благодаря краевому закону о земле сельхозназначения.