Карьерный эксперт посоветовала, как превратить недостатки в достоинства при составлении резюме

Эти советы помогут сделать резюме более привлекательным Фото: Shutterstock

Карьерный консультант Наталья Маслова дала советы тем, кто составляет резюме и не знает, как превратить недостатки в свои достоинства. Зачастую неверно составленное резюме или пробелы в трудовой деятельности могут смутить работодателя и даже отличный трудовой опыт останется незамеченным.

Декрет

Для многих декретный отпуск – это время, когда женщина теряет свою компетенцию и выпадает из трудового процесса. Но в современном мире молодые мамы, наоборот, могут заниматься самообразованием во время декретного отпуска в дистанционном формате.

- Укажите в резюме, что во время декрета вы выполняли определенные задачи, например, проходили где-то обучение или действительно выполняли какие-то проекты в удаленном формате, — рекомендовала эксперт по оценке и развитию персонала.

Перерывы в работе

Скрасить можно даже временный перерыв в трудовой деятельности. Если между переходами из одной компании в другую соискатель не бездельничал и проходил курсы повышения квалификации или был занят на фрилансе, пусть даже на маленьких проектах, это стоит указать.

- Тогда в резюме не будет потерянного времени. В противном случае перерывы можно расценить как растрачивание профессионального опыта и потерю персональной компетенции, — отметила Наталья Маслова в беседе с 5-tv.ru.

Понижение должности

Еще один щекотливый момент. Часто рекрутеров смущает, если в резюме у кандидата имеется понижение в должности. В таком случае стоит отразить, каких достижений вы достигли на новом месте. Ведь возможно, должность стала ниже, но размах задач шире.

Либо сложность задач увеличилась. При этом отметьте, что превзошли те задачи, которые выполняли ранее.

Возраст

От этой графы в резюме никуда не деться, но годы можно превратить как в плюс, так и в минус.

Если правильно составить резюме, то возраст будет указывать на профессиональную зрелость, готовность к ответственности и выполнению большого объема задач.

Дети уже выросли, не будет трудностей с командировками и такому сотруднику можно доверить более сложные задачи.

Частые переходы из одной компании в другую

Раньше считалось, что кандидат должен не менее трех-пяти лет проработать на одном месте, сейчас отношение к этому изменилось. Переходы воспринимаются лояльно, но стоит указывать с чем они связаны.

- Новые задачи, карьерные перспективы, оптимизация штата или иные другие факторы сразу снимут у кадровика часть вопросов по резюме и оставят впечатление, как о человеке основательном, -подытожила эксперт по оценке и развитию персонала Наталья Маслова.