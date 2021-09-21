Россияне истратили 90% средств, заложенных правительством на льготную ипотеку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Льготная ипотека пользуется огромным спросом у россиян. В итоге за 17 месяцев действия программы было выбрано 90% от суммы, заложенной на всю программу.

Всего правительство планировало потратить на компенсацию льготной процентной ставки 2,08 трлн рублей. На оставшиеся до завершения программы 9,5 месяцев придется всего 10% от лимита.

Это значит, что банки закрутят гайки и выдавать ипотеку с господдержкой будут очень осмотрительно.

Эксперты полагают, что десятой доли средств должно хватить до 1 июля 2020 года. К тому же, с ужесточением условий спрос на данный продукт стал падать.

Директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталий Насонов отметил, что доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%.

После изменения условий программы выдачи кредитов по ней сократились, отметил Виталий Насонов.

- Из-за ограничения суммы кредита в 3 миллиона рублей, в июле-августе 2021 года спрос на льготную ипотеку од 7% в Москве и Санкт-Петербурге упал на 30–40%, - отметила в беседе с «Известиями» партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

А вот в регионах России, где цены на жилье ниже, спрос сохраняется на довольно высоком уровне.

Ранее в России до 2023 года продлили семейную ипотеку. Лимит средств на выдачу кредитов увеличен кабмином более чем в два раза — до 1,7 трлн рублей. Оформить кредит на жилье под 6% могут родители как двух и более детей, так и те, у кого родился первый ребенок, сообщает ФАН.