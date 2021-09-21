Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире21 сентября 2021 14:36

Власти Судана объявили о задержании всех участников попытки госпереворота

Силовики уже допрашивают подозреваемых
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зачинщиками госпереворота выступила группа офицеров бронетанковых войск / Фото: кадр из видео

Зачинщиками госпереворота выступила группа офицеров бронетанковых войск / Фото: кадр из видео

Всех причастных к неудавшейся попытке государственного переворота в Судане задержали и уже допрашивают, сообщает Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума страны.

По информации властей, ситуация в стране находится под полным контролем. Все дороги разблокированы, торговые точки и госучреждения работают в штатном режиме.

Журналисты уточнили, что зачинщиками госпереворота выступила группа офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира. К ним присоединились представители десантных и инженерных войск. Они собирались арестовать членов Совета и высшего командного состава ВС, а также захватить госрадиостанцию.

По предварительным данным, командование армии было информировано о готовящемся перевороте. Регулярная армия быстро подавило восстание. Путчистам пришлось забаррикадироваться в штабе бронетанковых войск. Затем они сложили оружие. Как сообщает Al-Jazeera, среди арестованных более 40 офицеров.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время попытки переворота на улицы Хартума выехали танки. Кроме того, военные временно перекрывали все мосты через реку Нил.

Неудачная попытка госпереворота совершена в Судане