Власти Судана объявили о задержании всех участников попытки госпереворота

Зачинщиками госпереворота выступила группа офицеров бронетанковых войск / Фото: кадр из видео

Всех причастных к неудавшейся попытке государственного переворота в Судане задержали и уже допрашивают, сообщает Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума страны.

По информации властей, ситуация в стране находится под полным контролем. Все дороги разблокированы, торговые точки и госучреждения работают в штатном режиме.

Журналисты уточнили, что зачинщиками госпереворота выступила группа офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира. К ним присоединились представители десантных и инженерных войск. Они собирались арестовать членов Совета и высшего командного состава ВС, а также захватить госрадиостанцию.

По предварительным данным, командование армии было информировано о готовящемся перевороте. Регулярная армия быстро подавило восстание. Путчистам пришлось забаррикадироваться в штабе бронетанковых войск. Затем они сложили оружие. Как сообщает Al-Jazeera, среди арестованных более 40 офицеров.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время попытки переворота на улицы Хартума выехали танки. Кроме того, военные временно перекрывали все мосты через реку Нил.