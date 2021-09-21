Путин заявил, что вызванный пандемией спад в экономике России полностью преодолен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, полностью преодолен. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделал президент России Владимир Путин, указав на то, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП РФ вышел на докризисный уровень.

Как отметил российский лидер, экономика России восстановилась, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках.

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" - сегодня можно уже сказать, что восстановилась», - сказал президент.

Кроме того, глава государства заявил, что к 2024 году необходимо добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям развития.

Как писал сайт kp.ru, накануне был опубликован проект федерального бюджета РФ на 2022 - 2024 годы. Доходы бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 трлн рублей. Профицит бюджета в следующем году должен составить 1,4 трлн рублей.